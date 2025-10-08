ठाण्यात पितृपक्षात ४० जोडपी विवाहबद्ध
ठाणे, ता. ८ ः पितृपक्ष म्हटलं की मृतात्म्यांची प्रार्थना आणि मोक्षासाठी प्रार्थना करण्याचा काळ असतो. या पितृ पंधरवड्यात कोणतेही शुभकार्य टाळले जात असते, मात्र त्यास फाटा देत, यंदाच्या पितृ पंधरवड्यातदेखील ४० विवाहइच्छुक विवाह बंधनात अडकले असल्याची माहिती दुय्यम निबंधक विभागाकडील आकडेवारीवरून समोर आली आहे.
अक्षय तृतीय, गुढीपाडवा आणि दसरा हे साडेतीन मुहूर्त आहेत. या मुहूर्तापैकी एका मुहूर्तावर वाहन असो, गृह खरेदी असो अथवा सोने खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढत असतो. या मुहूर्तावर सोने- चांदीच्या दुकानांसह वाहन खरेदी करण्यासाठी नागरिकांचा कल असतो, तर या मुहूर्तासह प्रेम दिवस या दिनाचे औचित्य साधात प्रेमीयुगुल लग्न बंधनात अडकत असतात, तर दुसरीकडे धार्मिक दृष्टीने पितृपक्ष हा काळ पूर्वजांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा असतो. त्यामुळे हिंदू धर्मात या काळात लग्न, साखरपुडा, वास्तूपूजन, नामकरण यांसारखी शुभ कामे टाळण्याची परंपरा आहे. आधुनिक काळात बदलत्या जीवनशैलीमुळे व वेळेअभावी काही कुटुंबांना या पारंपरिक संकेतांना आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात वेळ मिळणे कठीण झाले आहे. नोकरी, शिक्षण किंवा परदेश प्रवासाच्या कारणामुळे यासर्व कारणांमुळे यंदाच्या पितृपक्षात ४० विवाह इच्छुक लग्न बंधनात अडकली असल्याची माहिती ठाणे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. दरम्यान, पितृपक्ष हा काळ फार पवित्र असतो. या काळात विवाह केल्यास त्याचे परिणाम नवदांपत्यावर होऊ शकतात, असे मत पुरोहितांनी व्यक्त केले आहे.
