नेरुळच्या सिद्धी वनमाळीची राष्ट्रीय पातळीवर तिहेरी कामगिरी
नेरळच्या कन्येची राष्ट्रीय पातळीवर तिहेरी कामगिरी
स्टँड-अप पॅडलिंग स्पर्धेत तीन कांस्य पदकांची कमाई
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : नेरुळ येथील २५ वर्षीय सिद्धी वनमाळी हिने राष्ट्रीय स्टँड-अप पॅडलिंग स्पर्धेत एकाच वेळी तीन कांस्य पदके पटकावत महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल केले आहे. या स्पर्धेचे आयोजन सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि तामिळनाडू सरकारच्या पर्यटन विभागातर्फे तामिळनाडूतील रामनाथपुरम जिह्यातील पाल्कबे खाडी परिसरातील अरियामन बीच येथे ३ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान करण्यात आले होते.
सिद्धीने पाच कि.मी. डिस्टन्स, ३ कि.मी. टेक्निकल आणि २०० मीटर स्प्रिंट या तिन्ही प्रकारांमध्ये दमदार प्रदर्शन करत कांस्य पदक पटकावले. विशेष म्हणजे ही तिची पहिलीच राष्ट्रीय पातळीवरील स्टँड-अप पॅडलिंग स्पर्धा होती. स्पर्धेपूर्वी सिद्धीने विरारमधील मुंबई सर्फ क्लब येथे नियमित सराव करुन स्वत:ला सिद्ध केले.
सिद्धी वनमाळीला जलक्रीडांचे बालपणापासूनच आकर्षण आहे. शालेय व महाविद्यालयीन काळात तिने राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर जलतरण स्पर्धांमध्ये अनेक पारितोषिके मिळवली आहेत. या अनुभवाच्या बळावरच तिने स्टँड-अप पॅडलिंग या नव्या खेळात प्रभावी पाऊल टाकले. या तिहेरी कामगिरीमुळे सिद्धी वनमाळी ही महाराष्ट्रातील पहिली स्टँड-अप पॅडलिंग खेळाडू ठरली आहे.
