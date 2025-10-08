सानपाडा विभागात अद्यापही आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू तात्काळ सुरू करण्याची मागणी
सानपाडा विभाग आरोग्यवर्धिनी केंद्राविना
तात्काळ सुरू करण्याची निवेदनाद्वारे मागणी
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील बहुतांश विभागांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यरत असून नागरिकांना प्राथमिक वैद्यकीय सेवा मिळत आहेत. परंतु, तुर्भे विभागांतर्गत सानपाडा विभागात आजपर्यंत आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने सानपाडावासियांच्या आरोग्याचा गांभीर्याने विचार करून त्वरित आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरु करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश कचरे यांनी केली आहे.
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते निलेश कचरे यांनी आयुक्त आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे. सानपाड्यातील वाढती लोकसंख्या, नागरिकांच्या आरोग्याविषयी वाढणाऱ्या समस्या आणि महिलांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक तपासणी सेवांच्या अभावाचा उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे. महानगरातील सर्व विभागांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू असून सानपाडा मात्र एकमेव विभाग आहे जिथे हे केंद्र जागेअभावी अद्याप सुरू झालेले नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी त्वरित उपाययोजना करून सानपाडा विभागात आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करावे, असे कचरे यांनी म्हंटले आहे. सानपाड्यात आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू झाल्यास नागरिकांचे आरोग्य सुधारेल, आजार प्रतिबंधक जनजागृती वाढेल आणि परिसर अधिक निरोगी बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
