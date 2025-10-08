डोंबिवलीत दुर्मिळ ''तिबोटी खंड्या''चे दर्शन
डोंबिवलीत दुर्मिळ ‘तिबोटी खंड्या’चे दर्शन
डोंबिवली, ता. ८ (सकाळ वृत्तसेवा) : डोंबिवली पश्चिमेकडील गणेश चौक, गोपी मॉलजवळील एका हॉटेलबाहेर तिबोटी खंड्या या दुर्मिळ पक्ष्याचे नागरिकांना दर्शन घडले. हा पक्षी पंख्याच्या पात्यात अडकलेल्या अवस्थेत आढळला. जागरूक नागरिकांनी याची माहिती तत्काळ पॉज संस्थेला दिली. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी या खंड्याला पकडून त्याच्यावर प्राथमिक उपचार केले आणि पुढील उपचारासाठी वन खात्याच्या हवाली केले. पॉज संस्थेचे ऋषिकेश सुरसे यांनी या पक्ष्याला वाचवले. संस्थेचे प्रमुख नीलेश भणगे यांनी माहिती दिली की, पंख्याला लागल्याने हा पक्षी जखमी झाला आहे. त्याला पुढील पुनर्वसनासाठी वनखात्याच्या सेंटरमध्ये ठेवले जाईल.
तिबोटी खंड्या हा पक्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर आढळतो. भूतान, श्रीलंका यांसारख्या देशातून हा पक्षी दोन ते तीन महिन्यांसाठी स्थलांतरित होऊन भारतात येतो. साधारणपणे ऑगस्ट महिन्यात हे पक्षी परतीच्या प्रवासाला निघतात, मात्र यंदा पावसाळा लांबल्याने सध्या हे पक्षी परतीच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे. हा अतिशय बहुरंगी किंगफिशर (खंड्या) पक्षी असल्याने तो वन्यजीव छायाचित्रकारांसाठी नेहमीच एक पर्वणी ठरतो.
