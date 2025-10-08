पालिकेच्या पदपथावर अनधिकृत पार्किंग पालिकेच्या पदपथावर अनधिकृत पार्किंग
पालिकेच्या पदपथावर अनधिकृत पार्किंग
जुईनगर, ता. ८ (बातमीदार) : जुईनगर परिसरात अनेक ठिकाणी पदपथावर वाहने पार्किंग केली जात असल्याचे समोर येत आहे. परंतु, मुख्य गावदेवी चौकातील पदपथांवर वाहने पार्क केली जात असल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी वाहतूक विभागाकडे केली आहे.
नवी मुंबईतील शहरांमध्ये वाहन पार्किंग समस्या वाढत असून सर्वच ठिकाणी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहने पार्क केली जात आहेत. तर, आता पार्किंगसाठी पदपथांचा वापर होत आहे. गावदेवी चौकाजवळ अमृता विद्यालय असल्याने मोठ्या प्रमाणात पालक आणि विद्यार्थ्यांचा वावर असतो. शिवाय येथील इमारतीसमोर जेष्ठ नागरिकांना बसण्यास आसने बसवण्यात आली असल्याने त्यांचं देखील ये-जा असते. मात्र, येथील पदपथाचा वापर दिवसरात्र वाहने पार्किंगसाठी केला जात असल्याने अबालवृद्धांनी संताप व्यक्त केला आहे.
ही वाहने रात्रीच्यावेळी पार्क केली तर नागरिकांना त्याचा एवढा त्रास सहन होणार नाही. परंतु, येथे कायम वाहने पार्क असल्याने नागरिक संतापले आहेत. तरी येथे सुरु असलेल्या अनधिकृत पार्किंग वाहनांवर पालिका प्रशासन आणि वाहतूक विभागाने कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.