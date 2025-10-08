बेतूरकर पाड्यात श्री काळभैरवनाथ पालखी सोहळा
बेतूरकर पाड्यात श्री काळभैरवनाथ पालखी सोहळा
कल्याण, ता. ८ (बातमीदार ): कल्याण पश्चिममधील बेतूरकर पाडा, भगवान नगर आणि साई श्रद्धा सोसायटी परिसरात महाराष्ट्र गौरव प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेला श्री काळभैरवनाथ पालखी सोहळा व भंडारा मोठ्या भक्तीमय वातावरणात पार पडला. शरद पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आकाशदीप दानासह शोभायात्रेचे आयोजन केले होते. गेल्या १४ वर्षांपासून सातत्याने सुरू असलेला हा सोहळा यंदा पंधराव्या वर्षात पदार्पण करत असून, तो कल्याण शहरातील एकमेव भैरवनाथ पालखी सोहळा म्हणून ओळखला जातो.
शक्ती चौकापासून बेतूरकर पाडापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीसह भव्य पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. या वेळी ‘काळभैरव नाथाच्या नावानं चांगभलं!’ या घोषणेने संपूर्ण वातावरण दुमदुमले होते. या सोहळ्याला माजी आमदार प्रकाश भोईर, नरेंद्र पवार, युवासेनेचे पदाधिकारी वैभव भोईर यांसह अनेक मान्यवर आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून दर्शन घेतले. ‘कष्ट करणाऱ्याच्या मागे सदैव देव असतो’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवून प्रतिष्ठानच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. सोहळ्यानंतर भक्तांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्याचा परिसरातील शेकडो भाविकांनी लाभ घेतला.
