धुळीमुळे नवी मुंबईकर त्रस्त
वाहनचालकांच्या आरोग्यावरही परिणाम; जलफवारणी करण्याची मागणी
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) : ऑक्टोबरमध्ये सुरुवातीस पावसाने विश्रांती घेतली आहे. दरम्यान, पावसाच्या उघडीपीनंतर नवी मुंबईतील विविध रस्त्यांवर धुळीचा लोट उसळत असून, त्यामुळे वाहनचालकांसह दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे तत्काळ महापालिकेने जलफवारणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
गणेशोत्सव व नवरात्रीमध्ये पावसाने मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली. त्यामुळे शहरातील विविध भागांत खड्डे पडले. या खड्ड्यांना बुजविण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून खडींचा वापर करण्यात आला. ठाणे–बेलापूर मार्गासह महापालिकेच्या अंतर्गत रस्त्यांवर रेती–खडीचा मुलामा देऊन खड्डे तात्पुरते बुजविण्यात आले. मात्र वाहनांच्या चाकाखालील धूळ हवेत उडत असल्याने नागरिकांना श्वास घेण्यास अडचण होत आहे. धुळीमुळे महापे–शिळफाटा मार्ग, दिघा ते पावणे एमआयडीसी परिसर, तुर्भे नाका ते इंदिरानगर, ऐरोलीतील पटनी कंपनीजवळील रस्ता, ठाणे–बेलापूर मार्ग तसेच औद्योगिक पट्ट्यांमधील अनेक रस्ते येथील वाहनचालकांसह पादचारी त्रस्त झाले आहेत. या भागातील एमआयडीसी कामगारांना दमा, खोकला, सर्दी यांसारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. महापालिकेकडून ठाणे–बेलापूर मार्गावर स्विपिंग मशीन वापरले जात असले, तरी खड्ड्यांमुळे हा उपाय अपुरा ठरत आहे. स्विपिंग मशीन सर्व रस्ते स्वच्छ करू शकत नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या कडेला साचलेली माती व धूळ हवेत उडत राहते. नागरिकांना प्रवास करताना नाक–तोंडावर रुमाल बांधावा लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी दिली आहे.
रबाळे एमआयडीसीतील कामगार रमेश सूर्यवंशी यांनी सांगितले, की रस्त्यांवरील धूळ अंगावर उडत असल्याने कपडे खराब होतात. श्वास घेताना नाका–तोंडात धूळ जाते, म्हणून रोज रुमाल बांधूनच जातो. दिलीप बिहाडे यांनी सांगितले, की पावसाळ्यात चिखल उडत असतो, आता धूळ उडते. चालताना श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या धुळीमुळे हवेतील प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. त्यामुळे आरोग्याविषयी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार पालिकेने जलफवारणी, नियमित स्वच्छता मोहीम राबवणे तसेच सिमेंट रस्त्यांचे काम गतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.
