आंबेडकरी समाजातील तरुणांनी महिला सक्षमीकरण करावे
प्रवीण दरेकर यांचे आवाहन
मुंबई, ता. ८ : आंबेडकरी समाजातील तरुणांनी आणि रिपब्लिकन पक्ष कार्यकर्त्यांनी महिला सबलीकरणाच्या शासकीय योजना महिलांकडे नेऊन त्यांना सक्षम करावे, असे आवाहन स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी येथे केले.
प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष उत्तर मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने त्यांचा नुकताच दहिसर येथे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी रिपब्लिकन पक्षाचे सरचिटणीस गौतम सोनवणे, पक्ष पदाधिकारी कमलेश यादव, रमेश गायकवाड, भाजप मुंबई उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर आदी हजर होते. आंबेडकरी समाजातील शिकलेल्या तरुणांनी सरकारच्या महिला सबलीकरणाच्या योजना समजून मार्गदर्शन घ्यावे व महिला सक्षमीकरण करावे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
पक्ष कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी स्वयंपुनर्विकास अभियानात झोकून देण्याची गरज आहे. याचे तुम्ही नियोजन करा, तुम्हाला जी ताकद व मार्गदर्शन लागेल ते आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे करू. समाजकल्याण विभागाच्या जागेवर असलेल्या मागासवर्गीय सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा विषयही आपण दिलेल्या अहवालात नमूद केला आहे. येत्या काळात स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणच सर्वसामान्य माणसांची काळजी घेईल, असेही दरेकर म्हणाले.
आपण आंबेडकरी विचारांचे पाईक आहोत. सिद्धार्थ महाविद्यालयात शिक्षण झाल्यामुळे आंबेडकरी विचारांचा पगडा माझ्यावर आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षातर्फे होणाऱ्या सत्काराचा मला विशेष आनंद आहे, असेही दरेकर म्हणाले. स्वयंपुनर्विकासाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजाश्रय दिला असून, मुंबईत अशा १६ इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
