दंत चिकित्सालय उभारणार
ठाण्यात दंत चिकित्सालय उभारणार
सी. आर. वाडीया आरोग्य केंद्रात मोफत उपचारांची सुविधा
(सकाळ वृत्तसेवा)
ठाणे, ता. ८ ः ठाणे शहरातील गोरगरीब व झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ठाणे पालिकेचे आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे. याच क्रमात, पालिकेच्या सी. आर. वाडीया आरोग्य केंद्रात सुपर स्पेशालिटी दंत चिकित्सा विभाग उभारण्यात येणार आहे. येथे दोन महिला तज्ज्ञ दंत चिकित्सक नियुक्त करण्यात आल्या असून, नागरिकांना मोफत दंत उपचार उपलब्ध होतील, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे.
ठाणे पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातून नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा दिली जात आहे. तसेच, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आणि काही प्रसूतिगृहांचे कायापालट यामुळे ठाणेकरांना आरोग्यसेवा अधिक सुलभ झाली आहे. खासगी दवाखान्यात साधा दात काढणेदेखील हजारो रुपये खर्चिक ठरते, तर रूट कॅनल, सिमेंट भरणे यांसारखे उपचार सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला परवडत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने टेंभी नाका येथील सी. आर. वाडीया आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक स्वरूपातील दंत चिकित्सालय उभारण्याचे पाऊल उचलले आहे. येत्या काही दिवसांत नागरिकांना या सुविधेचा मोफत फायदा घेता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दात स्वच्छ करणे, रूट कॅनल, दात काढणे, सिमेंट भरणे यासह इतर महत्त्वाचे उपचार दिले जातील. पुढील टप्प्यात दात बसविण्यासाठी आवश्यक सुविधादेखील उपलब्ध करून दिल्या जातील.
गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार सेवा
“सी. आर. वाडीया आरोग्य केंद्रात हे पहिले सुपर स्पेशालिटी दंत हॉस्पिटल असेल. येथे दाताशी संबंधित सर्व प्रकारचे उपचार मोफत दिले जातील, ज्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार सेवा मिळेल, अशी माहिती डॉ. प्रसाद पाटील यांनी दिली.
