आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त ‘आशा’ चित्रपटाचा विशेष स्क्रीनिंग
मुंबई, ता. ८ : भारतातील तळागाळातील आरोग्यसेवेच्या जागरूकतेचा कणा असलेल्या ‘आशा’ सखींच्या अथक प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी, त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी ‘आशा’ या मराठी चित्रपटाचे विशेष स्क्रीनिंग डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आले आहे. हा विशेष शो १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता, आयनॉक्स, नरिमन पॉइंट येथे आयोजित केला जाणार असल्याची माहिती शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन. सी. यांनी बुधवारी (ता. ८) दिली.
‘आशा’ हा चित्रपट आरोग्य शिक्षण, मातृत्व आणि मूलभूत वैद्यकीय जागरूकता वाढविण्यासाठी समाजाच्या शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचणाऱ्या या आशा बहिणींनी केलेल्या निःस्वार्थ सेवेचे हृदयस्पर्शी चित्रण आहे. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील नामांकित महिलांना समाजात त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सन्मानित केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला
केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अभिनेत्री गौतमी गाडगीळ, सोनाली कुलकर्णी, मानसी साळवी, सोनाली नागराणी, उद्योजिका सुनीता रामनाथकर, डॉ. लीना असीम गुप्ता, ॲड. मृणालिनी देशमुख, चित्रपट दिग्दर्शक दैवता पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.
