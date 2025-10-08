महामार्गावरील खड्ड्याने घेतला महिलेचा बळी
मनोर, ता. ८ (बातमीदार) ः पालघर-मनोर महामार्गावर सज्जनपाड्याच्या हद्दीतील खड्ड्यांमुळे एका महिलेचा बळी गेला आहे. दुचाकी खड्ड्यात आदळून झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी अनिता पाटील (वय ४७, रा. नावझे) यांचा उपचारादरम्यान मंगळवारी (ता. ७) मृत्यू झाला. पालघर-सिन्नर महामार्गाची देखभाल-दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्याच्या कामातील दिरंगाईमुळे महिलेचा बळी गेल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाच्या कारभाराविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात कुणबी सेना आक्रमक झाली असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अनिल पाटील हे त्यांच्या पत्नी अनिता यांच्यासोबत ३० सप्टेंबरला सायंकाळी दुचाकीवरून पालघरवरून नावझेच्या दिशेने निघाले होते. पालघर-मनोर महामार्गावरील सज्जनपाड्याच्या हद्दीत पोहोचले असताना खड्ड्यात दुचाकी आदळून अपघात झाला होता. अपघातात अनिता पाटील यांच्या डोक्याला दुखापत होऊन गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. महामार्ग विभागाचे अभियंते आणि ठेकेदाराविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे. याप्रकरणी कुणबी सेनेच्या वतीने पोलिस अधीक्षकांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
