मालमत्ताकरात सवलतीची शेवटची संधी
मालमत्ता करात सवलतीची शेवटची संधी
पनवेल पालिकेच्या अभय योजनेसाठी शेवटचे सहा दिवस
पनवेल, ता.९ (बातमीदार)ः पनवेल पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागामार्फत करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबवण्यात येत आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत शास्तीवर ७५ टक्के सूट देण्यात आली असून, त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
महापालिकेकडून नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. करदात्यांनी ई-बिल स्वीकारणे, डिजिटल पद्धतीने कर भरणे. यामुळे थेट दोन टक्के सवलत मिळू शकते. तसेच ऊर्जा बचत करणारे सौर पॅनेल, शेड नेट, वॉटर हार्वेस्टिंग अशा उपाययोजना केल्यास करामध्ये दोन टक्के सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट करणाऱ्या सोसायट्यांना नियमानुसार करात दोन टक्के सवलत मिळणार आहे. अभय योजनेंतर्गत आतापर्यंत सवलतीसह ५६६ कोटींचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. महापालिकेने १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना ७५ टक्के शास्ती माफी मिळणार आहे.
-----------------------------
चॅटबॉटची सेवा सुरू
नागरिकांना अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेने ‘कर-मित्र’ चॅटबॉट सेवा सुरू केली आहे. हा अत्याधुनिक चॅटबॉट मालमत्ता करदात्यांना घरबसल्या त्वरित माहिती, मार्गदर्शन आणि ऑनलाइन मदत पुरवितो आहे.
----------------------------------
कर भरलेल्या मालमत्ता : ९५ हजार ७८
लाभार्थी : ६० हजार २१३
शास्ती माफीची रक्कम : ११७ कोटी
------------------------------------
पनवेल महापालिकेच्या अभय योजनेला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात करदात्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून, केवळ काही दिवस शिल्लक असताना उर्वरित नागरिकांनीही ही सुवर्णसंधी गमावू नये.
़- स्वरूप खारगे, उपायुक्त, पनवेल पालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.