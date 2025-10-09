राज्यातील हजारो वीज कामगार ७२ तासाच्या संपावर
राज्यातील हजारो वीज कामगार ७२ तासांच्या संपावर
महावितरण कंपनी वाशी मंडळासमोर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) ः राज्यातील हजारो वीज कामगार बुधवार (ता. ८) पासून ७२ तासांच्या संपावर गेले आहेत. यामध्ये महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया, पेन्शन अंमलबजावणी, रिक्त पदांची भरती यांसारख्या मागण्याकरीता कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
कृती समितीच्या आवाहनानुसार संप सुरू झाला असून, यामध्ये सर्व स्तरांवरील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. वीज वितरण, निर्मिती आणि पारेषण या सर्व क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि शासनाच्या आश्वासनानंतरही पेन्शन योजना अद्याप लागू न झाल्याने कर्मचारी नाराजी व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व संघटनांनी बुधवारपासून ७२ तासांचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे. विजेचा पुरवठा आणि निर्मिती बाधित होऊ नये याची खबरदारी घेत, असहकार आंदोलनाचा अवलंब केला जात असल्याचे कृती समितीने सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या ७२ तासांच्या लाक्षणिक संपाच्या पार्श्वभूमीवरही पनवेल शहर आणि ग्रामीण भागात वीजपुरवठा सुरळीत आहे. आवश्यक तांत्रिक पथके सतर्क ठेवण्यात आली असून, ग्राहकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही केली जात आहे, अशी माहिती महावितरणच्या पनवेल विभागाकडून देण्यात आली.
........................
संपात सहभागी झाल्यास कारवाई
वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने मेस्मा लागू केला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी सात वीज कर्मचारी संघटनांचा तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे, ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तत्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरुवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात खासगीकरणाची प्रक्रिया विविध मार्गांनी सुरूच आहे.
