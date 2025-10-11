८ फूट लांबीचा अजगराला झाडावरतीच पकडण्यात आले सर्पमित्राना यश
अजगराची सुखरुप सुटका
नेरुळ, ता. ११ (बातमीदार) ः सीबीडी रेल्वे स्थानक येथील रिक्षा स्टॅण्डजवळील एका झाडावर भलामोठा अजगर आढळून आला. याची माहिती नागरिकांनी तात्काळ सर्पमित्रांना दिली. माहिती मिळताच सर्पमित्र अष्टविनायक मोरे आणि पुनर्वसू फाउंडेशनचे संस्थापक प्रीतम भुसा यांनी घटनास्थळी धाव घेत अजगराची सुखरुप सुटका केली.
येथील रिक्षा स्टॅन्डनजीक एका झाडावर अजगर असल्याची माहिती नागरिकांनी फोन वरून दिली. घटनेची माहिती मिळताच अष्टविनायक मोरे आणि प्रीतम भुसाणे यांच्यासोबत घटनास्थळी पोहचले. यावेळी चाळीस ते पन्नास फूट उंच झाडावर बिनविषारी जातीचा आठ फुट लांबीचा अजगर वेटोळे मारून बसलेला दिसून आला. रस्त्यावरील लोकांमुळे त्याला बऱ्याच वेळापासून खाली येता येत नव्हते. सर्पमित्रांनी तातडीने बचाव कार्यास सुरुवात केली. परंतु, झाड मजबूत नसल्यामुळे चढण्यास कठीण होते. त्यामुळे अग्निशमन दलाची मदत घेण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या मदतीने मोरे झाडावर चढले आणि अजगराला कोणतीही सुखरूपरित्या पकडले. त्यानंतर अजगराला सीबीडी बेलापूरचा ग्रीन व्हॅली पार्क जंगलात सोडून देण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.