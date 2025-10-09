रात्रीचा प्रवास असुरक्षित
ठाकुर्ली रेल्वेस्थानकात रात्रीचा प्रवास असुरक्षित
गर्दुल्ले, श्वानांच्या उपद्रवाने प्रवासी त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ : मध्य रेल्वे मार्गावरील ठाकुर्ली रेल्वेस्थानक परिसरामध्ये रात्रीच्या वेळी गर्दुल्ले आणि भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. शहराची लोकवस्ती आणि रेल्वेस्थानकातील गर्दी वाढत असताना, प्रवाशांना योग्य त्या सोयीसुविधा मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
रात्रीच्या वेळी गर्दुल्ल्यांचा वावर असतो. तसेच रात्री रेल्वेस्थानकातील पुलावर गर्दुल्ले झोपतात आणि दिवसाही तेथेच ठाण मांडून बसलेले असतात. एकाच ठिकाणी सतत बसलेले असल्याने या परिसरात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.
गर्दुल्ले नशा करत असल्याने ते कधीही प्रवाशांवर हल्ला करू शकतात किंवा लूटमार करू शकतात. एकट्या महिलांसाठी तसेच लहान मुलांना घेऊन जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे धोकादायक आहे. अनेक महिला आणि लहान मुलांना घेऊन प्रवास करणारे प्रवासी या भयावह परिस्थितीमुळे ठाकुर्ली स्थानकात न उतरता डोंबिवली स्थानकात उतरून रिक्षाने प्रवास करत आहेत. रात्रीच्या वेळी तिकीट काढण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्याची तक्रारही प्रवाशांनी केली आहे. रेल्वेस्थानक परिसरातील भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्यात यावा. स्थानकावर वावरणाऱ्या गर्दुल्ल्यांना येथून कायमस्वरूपी हटविण्यात यावे, अशा मागण्या प्रवाशांनी केल्या आहेत.
भटक्या श्वानांचा उपद्रव
स्थानक परिसरात भटक्या श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हे श्वान प्रवाशांवर भुंकत असल्याने प्रवाशांना येथून जाताना जीव मुठीत धरून जावे लागते. हे श्वान कधी कोणावर हल्ला करतील याचा नेम नसल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
