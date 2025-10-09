महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा गोडवा
वसई, ता. ९ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिका कर्मचाऱ्यांना दीपावलीनिमित्त २२ हजारांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी स्थायी सर्व कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. यात स्थायी आस्थापनेवरील वर्ग तीन आणि वर्ग चारचे कर्मचारी, पेल्हार धरण योजनेवरील, तसेच कंत्राटी आणि रोजंदारी असे एकूण तीन हजार ५४० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गतवर्षीपेक्षा दहा टक्के वाढीव दराने सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याबद्दल कर्मचारीवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
अवघ्या काही दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे खरेदीची लगबग सुरू होणार आहे. खर्चासाठी कर्मचारी हे वेतनावर अवलंबून असतात. त्यातच महापालिका प्रशासनाने आनंदाची बातमी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. सानुग्रह अनुदानात गतवर्षीपेक्षा वाढ करण्यात आल्यामुळे यंदाच्या दिवाळीला अधिक गोडवा निर्माण होणार आहे. अनुदान दिवाळीच्या अगोदर दिले जाणार असल्याने कर्मचारीवर्गाला याचा फायदा होणार आहे. आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस विचारात घेऊन हे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आठ कोटी ८० हजारांचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर येणार आहे.
सानुग्रह अनुदानाचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. दीपावलीपूर्वी तातडीने सानुग्रह अनुदान कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे निर्देश आस्थापना व लेखा विभागाला दिले आहेत.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त