आक्षेपार्य चित्रणामुळे दोघांवर गुन्हा
आक्षेपार्ह चित्रणामुळे दोघांवर गुन्हा
पनवेल, ता. ९ (वार्ताहर) ः सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर बूट फेकल्याच्या प्रसंगाचे एआयच्या वापरातून अपमानास्पद व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता. याप्रकरणी पनवेल तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील वकील राकेश किशोरने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षकांनी हस्तक्षेप केल्याने हा प्रयत्न फसला होता. याच पार्श्वभूमीवर किक्की सिंगने सहकाऱ्यांसोबत एआयच्या माध्यमातून केलेला व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसारित केला होता. पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी पनवेलमधील ॲड. अमित कटारनवरे यांनी तक्रार दाखल केली होती.
तसेच व्हिडिओच्या माध्यमातून समाजात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.