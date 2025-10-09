साक्षरतेसोबत आर्थिक जाणिवा
साक्षरतेसोबत आर्थिक जाणिवा
सान्वी, आयटीडीपीचा साक्षरता अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कासा, ता. ९ (बातमीदार) ः डहाणू येथे सान्वी सोशल वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने साक्षरता व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. या उपक्रमांतर्गत तब्बल ९,००० महिला आणि विद्यार्थ्यांना साक्षरतेचे व आर्थिक सक्षमीकरणाचे शिक्षण देण्यात आले. या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री आणि इशा रावत, संचालक सान्वी सोशल वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन व आदी कर्मयोगी अभियान यांनी केले. या उपक्रमात सुमारे तीन हजार महिला व सहा हजार विद्यार्थी सक्रियपणे सहभागी झाले.
डहाणू आणि तलासरी परिसरातील १० आश्रमशाळांमध्ये साक्षरता आणि आर्थिक साक्षरताविषयक शिबिरे घेण्यात आली. कार्यक्रमातील सर्वात भावनिक क्षण म्हणजे — विद्यार्थ्यांनी आपल्या मातांना स्वतःचे नाव लिहिण्यास मदत केली. अनेक महिलांसाठी हा पहिला साक्षरतेचा अनुभव ठरला. त्यांच्या सहभागाचा गौरव करण्यासाठी प्रत्येक महिलेला साडी, साखर आणि चहा भेट देण्यात आला.
या वेळी हा उपक्रम सहकार्याचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा उत्तम नमुना आहे. साक्षरता आणि आर्थिक जागरूकता हे मजबूत व आत्मनिर्भर समाज उभारण्यासाठी अत्यावश्यक घटक आहेत. प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या मातांना नाव लिहिण्यात मदत करताना पाहणे हा अत्यंत प्रेरणादायी क्षण होता. साक्षरता ही महिलांच्या सशक्तीकरणाची पहिली पायरी आहे आणि ती उज्ज्वल भविष्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करते. या उपक्रमामुळे आदिवासी भागातील महिलांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दलची जागरूकता वाढली असून, समाजात सशक्तीकरणाचा नवा संदेश दिला गेला आहे, असे संचालक इशा रावत म्हणाल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.