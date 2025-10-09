खड्डेमय रस्त्यांमुळे खोपोलीकर नाराज
खड्डेमय रस्त्यांमुळे खोपोलीकर नाराज
प्रशासनाचे दुर्लक्ष; वाहनचालकांसह नागरिक त्रस्त
खोपोली, ता. ९ (वार्ताहर) ः चकचकीत व चांगले रस्ते हे शहराचे वैभव असते. खोपोलीत मात्र हे वैभव लुप्त पावत चालले आहे. खोपोलीतील रस्त्यांची बिघडलेली स्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत असून, वर्तमान स्थितीत येथील खड्डेमय रस्त्यांतून वाहने चालविणे तर दूरच, चालणेही कठीण बनले असल्याने खोपोली नगरपालिका प्रशासनावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मागील वर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान खोपोली नगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरण व दुरुस्ती कामांना मंजुरी दिली होती. या कामांसाठी जवळपास पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. चिंचवली लौजी-मुळगाव डीपी रस्ता, ताकई व मोगलवाडी, तसेच काटरंग रस्त्यांच्या सुधारणा व सुशोभीकरणासाठी मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून अतिरिक्त १० कोटी रुपये निधी दिला होता. उर्वरित पाच कोटी रुपये पालिकेने खर्च केले, तसेच अंतर्गत रस्त्यांसाठी वाढीव २ ते २.५ कोटी रुपये खर्च झाले आहे.
तरीही, दीड-दोन वर्षांत रस्त्यांची अवस्था पुन्हा खालावली असल्याचे नागरिक व नागरी कृती समिती यांच्याकडून निकृष्ट कामाबाबत सतत आरोप केले जात आहेत. शहरातील बहुसंख्य अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती अत्यंत बिकट असून, यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. खड्ड्यांमुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे, तर धुळीच्या लोटामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
निवडणुकीच्या दृष्टीने हे प्रश्न मोठे चर्चेचे विषय बनण्याची शक्यता आहे. खराब रस्ते, दुर्लक्षित साफसफाई, अपुरी कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा व नगरपालिका प्रशासनातील उदासीनता या मुद्द्यांवर मतदार लक्ष ठेवणार आहेत.
...................
राजकीय नेत्यांची नाराजी
शहरातील आम आदमी पार्टीचे नेते डॉ. रियाज पठाण यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, खोपोलीमधील रस्त्यांची दयनीय अवस्था ही नागरिकांच्या आरोग्यास धोका आहे. नगरपालिकेने फक्त कामाला मंजुरी दिली आहे, प्रत्यक्ष काम उशिरा सुरू केल्याचे सांगितले, तर सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण उर्फ बंडू क्षीरसागर यांनी ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना रस्त्यांमुळे मोठी अडचण येत आहे, तसेच धुळीचा प्रचंड त्रास होत असल्याचे सांगितले.
.....................
दुरुस्तीच्या कामांना वेग
खोपोली नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. पंकज पाटील यांनी सांगितले की, शहरातील प्रमुख १६ ते १७ रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच या कामांना सुरुवात होईल. त्यामुळे नागरिकांना चांगले रस्ते मिळतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.