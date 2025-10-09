ठाण्यातून ''धुरमुक्त गाव अभियान
ठाण्यातून ‘धूरमुक्त गाव अभियान’
तंबाखूमुक्त युवा अभियानाची सुरुवात
ठाणे शहर, ता. ९ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा आरोग्य विभागाने ‘तंबाखूमुक्त युवा अभियान’ अंतर्गत ‘धूरमुक्त गावपाडा अभियान’ राबवण्यास ठाण्यातून सुरुवात केली आहे. युवावर्गाला व्यसनांपासून दूर ठेवणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी प्रेरित करणे, हा या राष्ट्रीय मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. गुरुवारी (ता. ९) पासून ठाण्यातील विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात या राष्ट्रीय मोहिमेला सुरुवात झाली. ठाणे दंत शल्यचिकित्सक डॉ. अर्चना पवार यांच्या हस्ते मोहिमेला सुरुवात झाली.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मृणाली राहूड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. हे अभियान गाव खेड्यातील युवावर्ग, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, झोपडपट्टी आणि इतर वसाहतींमधील युवावर्ग तसेच तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. खेड्यापाड्यातील महिलांना तंबाखू आणि मशेरीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी महिलांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
अभियानांतर्गत विविध उपक्रम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गाव खेड्यापर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत. विडी, सिगारेटपासूनच्या धुरापासून गावांची मुक्ती करण्यासाठी ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून उपक्रम राबवले जातील.
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था, तंबाखूमुक्त गावे आणि समाज माध्यमे याद्वारे जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी घोषवाक्ये, पोस्टर्स आणि जनजागृतीपर भाषणांद्वारे “से नो टू तंबाकू”चा संदेश दिला. ‘‘तंबाखूला ठोका मारा, जीवनाला होकार द्या!’’ या घोषवाक्यांनी वातावरण दुमदुमून गेले. कार्यक्रमाची सांगता उपस्थित सर्वांनी “तंबाखू विरोधी शपथ” घेऊन केली. ठाण्यातून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश संपूर्ण महाराष्ट्रभर तंबाखूमुक्त पिढी निर्माण करण्याचा आहे. या सर्व उपक्रमांची माहिती एनटीसीपी एमआयएस पोर्टलवर दररोज नोंदवली जाणार आहे.
अभियान दुर्मिळ भागातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. शाळा- महाविद्यालयावर लक्ष केंद्रित करतानाच झोपडपट्टी आणि इतर वसाहतीमधील युवा वर्गाला यामध्ये सामील करून घेतले जाणार आहे. खेड्या-पाड्यातील महिलांना तंबाखू, मशेरीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बिडी, सिगारेटपासूनच्या धुरापासून गावांची मुक्ती करण्याकरिता ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
- डॉ. अर्चना पवार, दंत शैल्यचिकित्सक, ठाणे जिल्हा
