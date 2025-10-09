जुन्या वादातून जीवघेणा हल्ला
जुन्या वादातून जीवघेणा हल्ला
एपीएमसी पोलिसांची पाच जणांवर कारवाई
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) ः वाद मिटवण्याच्या बहाण्याने पाच ते सात हल्लेखोरांनी क्रिकेट बॅट, फायबर रॉडने तिघांवर जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना तुर्भेमध्ये मंगळवारी (ता. ७) मध्यरात्री घडली. या प्रकरणात एपीएमसी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली.
तुर्भे सेक्टर २१ मध्ये राहणारे आशुतोष धुर्वे याची विक्रम ऊर्फ विकी पाटीलशी काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता. हा वाद मिटवण्याच्या बहाण्याने विकी पाटीलने आशुतोषला मंगळवारी मध्यरात्री तुर्भे सेक्टर २१ येथील बोलावून घेतले होते. या वेळी आशुतोषसोबत किशोर वरक, विकी कांबळेदेखील उपस्थित होते. या वेळी विकी पाटील, त्याची पत्नी चारुशिला, त्याचे मित्र संकेत तुकाराम लाड ऊर्फ लाडू, ओंकार वाघमारे ऊर्फ गण्या, वेदांत ऊर्फ विश्वेश घरत, झकील नबीलाल शेख, मौलाली ऊर्फ मौला नबीलाल शबन भंडर यांनी क्रिकेटची बॅट, फायबर रॉडने अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात किशोर वरक हा गंभीर जखमी आहे, तर आशुतोषच्या डाव्या हाताला तर विकी कांबळेच्या बरगडी, हाताला दुखापत झाली आहे. या घटनेत एपीएमसी पोलिसांनी विकी पाटील, संकेत लाड, विश्वेश घरत, झकील शेख आणि मौला भंडरला अटक केली आहे.
