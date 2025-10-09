कुणबी समाजाचा आझाद मैदानावर मोर्चा
कुणबी समाजाचा आझाद मैदानावर मोर्चा

मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्यास विरोध

मुंबई, ता. ९ ः मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्यास विरोध करण्यासाठी कुणबी समाजाने गुरुवारी (ता. ९) आझाद मैदानावर ओबीसी एल्गार मोर्चा काढला होता. या वेळी मराठा समाजाला कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारी धोरणाला यातून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून कुणबी समाज आझाद मैदानावर धडकला होता. आंदोलकांनी विविध घोषणांनी आझाद मैदान दणाणून सोडले. नव्याने सुरू झालेल्या सीएसएमटी मेट्रो स्थानकाच्या आवारातदेखील थंडगार हवा खात ओबीसी आंदोलन करताना दिसत होते. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोरील बसथांबा, पदपथावर मोठ्या प्रमाणात आंदोलक उभे होते. हजारोंच्या संख्येने आलेले आंदोलक आझाद मैदानाच्या आजूबाजूच्या परिसरात वावरताना दिसत होते. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारी धोरणाला या मोर्चातून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. आंदोलकांच्या डोक्यावर ‘जय कुणबी’ लिहिलेल्या गांधी टोप्या आणि हातात निषेधाचे फलक पाहायला मिळत होते. मराठा समाजाच्या कुणबी किंवा मराठा-कुणबी नोंदींद्वारे ओबीसी आरक्षणात शिरकाव करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध असल्‍याचे आंदोलकांनी सांगितले.
सरकारच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध
मराठा समाजाला कुणबी नोंदणीद्वारे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आजही मराठा समाज गडगंज श्रीमंत आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची खरेच गरज आहे का, यावरही अभ्यास सरकारने करावा, असे आंदोलक किरण कदम म्हणाले, तर मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊन सरकारने त्यांना झुकते माप दिले आहे. ज्याप्रमाणे सरकारने मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेतली, त्याच धर्तीवर आम्हा ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते रवी बावकर यांनी दिली.

