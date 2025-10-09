बाधित पात्र रहिवाशांचे तातडीने पुनर्वसन करा
बाधित पात्र रहिवाशांचे तातडीने पुनर्वसन करा
अंधेरी-घाटकोपर उड्डाणपूल प्रकरणी पालिका आयुक्तांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः अंधेरी-घाटकोपर जोड मार्गावर ‘महारेल’ च्या माध्यमातून रेल्वे मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या उड्डाणपुलामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असणारी निवासी आणि अनिवासी बांधकामे बाधित होत आहेत. पात्र प्रकल्पबाधित नागरिकांचे तातडीने पुनर्वसन करावे व पुलाच्या बांधकामाला गती द्यावी. रेल्वेमार्गावरील विद्यमान उड्डाणपुलाचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करावे. वाहतूक पोलिसांसमवेत समन्वय साधून अवजड वाहनांना तात्पुरती मनाई करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले.
मुंबई महापालिका आणि महारेल यांच्या वतीने अंधेरी-घाटकोपर जोड मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. रेल्वेमार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या या पुलाचे काम ‘महारेल’ करत असून, मुंबई महापालिका अर्थसहाय्य करत आहे. केबलस्टेड रचना आधारित असलेल्या या पुलाचे बांधकाम दोन टप्प्यात केले जाणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. ९) पहिल्या टप्प्यात सुरू असलेल्या बांधकामाची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली.
स्थानिक आमदार राम कदम, पराग शहा, ‘महारेल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जैस्वाल, महापालिका उपायुक्त संतोषकुमार धोंडे, सहायक आयुक्त (एन विभाग) डॉ. गजानन यांच्यासह संबंधित अधिकारी-अभियंते या वेळी उपस्थित होते.
पालिका आयुक्त म्हणाले की, पूल पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील वाहतुकीवरील ताण लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद व सुरक्षित प्रवासाचा लाभ मिळणार आहे. पूल बांधणीचा कालावधी वाढू नये आणि नागरिकांना कोणतीही असुविधा होऊ नये, याची विशेष दक्षता घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
पूल पाहणी दौऱ्यानंतर आयुक्तांनी घाटकोपर पूर्वेतील महापालिकेच्या एन विभाग कार्यालयास भेट दिली. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी आयुक्तांनी विभाग कार्यालयात कार्यरत नागरी सुविधा केंद्रास आकस्मित भेट दिली. नागरिक व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत प्रत्यक्ष कामकाज, नागरिकांच्या अपेक्षा जाणून घेत निर्देश दिले. कागदपत्रांसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत. कमी वेळेत, कमी खर्चात नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
