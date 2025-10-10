पालघरमध्ये आश्रमशाळेत दोन विद्यार्थांची आत्महत्या
पालघरमध्ये आश्रमशाळेत
दोन विद्यार्थ्यांची आत्महत्या
वाडा तालुक्यातील आंबिस्ते येथील घटना
वाडा, ता. ९ (बातमीदार) : तालुक्यातील आंबिस्ते या गावात असलेल्या कै. दिगंबर पाडवी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांनी बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास झाडाला दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली. देविदास परशुराम नवले (वय १५) आणि मनोज सीताराम वड (१४, दाेघेही माेखाडा) अशी त्यांची नावे आहेत. या आत्महत्येमागील कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. या घटनेमुळे पालघर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी वाडा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
रात्रीच्या जेवणानंतर ही घटना घडली असून, मध्यरात्री शाळेच्या परिसराची पाहणी करत असताना सुरक्षा रक्षकाला हे विद्यार्थी झाडाला लटकलेले दिसले. त्यांना तत्काळ वाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी, अप्पर पोलिस अधीक्षक, खासदार डॉ. हेमंत सवरा आणि भाजप नेते प्रकाश निकम यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन माहिती घेतली.
या घटनेची गंभीर दखल घेत संस्थेने शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रेय दाते आणि अधीक्षक राजू सावकारे यांना निलंबित केले आहे. स्थानिक नागरिकांनी संस्थेच्या दुर्लक्षावर टीका केली आहे. वाडा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
आमदार हरिश्चंद्र भोयेंकडून मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन
मोखाडा (बातमीदार) - वाडा तालुक्यातील आंबिस्ते येथील आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मोखाड्यातील देविदास परशुराम नावळे आणि मनोज सीताराम वड या दोन विद्यार्थ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेची दखल घेत आमदार भोये यांनी शुक्रवारी (ता. १०) मोखाड्यातील त्यांच्या कुटुंबीयांच्या घरी जाऊन सांत्वन केले. तसेच दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन देत आर्थिक मदत केली आहे.
