प. बा. सामंत पुरस्कार सुजाता भोंगाडे यांना जाहीर
प. बा. सामंत पुरस्कार सुजाता भोंगाडे यांना जाहीर
मालाड, ता. १० (बातमीदार) ः ज्येष्ठ समाजवादी नेते बाबुराव (प. बा.) सामंत यांच्या स्मृतिनिमित्त केशव गोरे स्मारक ट्रस्टतर्फे महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्याला देण्यात येणारा पुरस्कार यावर्षी नागपूर जिल्ह्यात असंघटित कामगार, घरेलू कामगार यांना संघटित करणाऱ्या, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या सुजाता भोंगाडे यांना जाहीर झाला आहे. रोख ५० हजार रुपये, मानपत्र आणि मानचिन्ह, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
हा पुरस्कार २६ ऑक्टोबरला सायंकाळी ६ वाजता गोरेगावातील अ. भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूलच्या खुले सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात देण्यात येणार आहे. प्रमुख पाहुण्या म्हणून स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या अध्यक्ष ज्योती म्हापसेकर, तर अध्यक्ष म्हणून अंजली वर्तक उपस्थित राहणार आहेत. सुजाता या विदर्भामधील एक धडाडीच्या कार्यकर्त्या आहेत. विदर्भात गोसीखुर्द धरणामुळे जवळपास १०० गावांतील विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे संघटन त्यांनी बांधले. हा लढा सातत्याने २० वर्षे चालविला. त्यासाठी न्यायालयीन लढत दिली आणि अखेर १८ हजार विस्थापितांना न्याय मिळवून दिला. नागपूर येथील घरेलू कामगार, स्वयंपाक करणाऱ्या, वृद्धांची सेवा करणाऱ्या, अगरबत्ती करून विकणाऱ्या अशा छोटे-मोठे काम करणाऱ्या कामगारांचे संघटन बांधले. त्यांच्यामध्ये जाणीवजागृती केली आणि त्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याचे बळ दिले. वस्तीपातळीवर महिलांचे ४००च्या वर बचत गट स्थापन केले. जवळपास ५०० बालमजुरांना त्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. सुजाता या विदर्भ मोलकरीण संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत. दरम्यान, हे पुरस्काराचे १६वे वर्ष आहे, अशी माहिती केशव गोरे स्मारक ट्र्स्टचे कार्यकारी विश्वस्त प्रमोद निगुडकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.