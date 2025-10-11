संचालक मंडळाची निवडणूक वादात
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रशासक आव्हान देणार
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासकाच्या नेमणुकीला संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार संचालक मंडळाला मुदतवाढ देताना बाजार समितीची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे बाजार समितीवर नवीन संचालक निवडीसाठी निवडणूक प्रकिया सुरू करण्याच्या सूचना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, (कृ.ऊ.बा.स.) ठाणे तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे यांना १ जुलै रोजी दिल्या होत्या. सूचनेनंतरही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांत कुठल्याच हालचाली केल्या नसल्याने अखेर संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला. यामुळे बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणूक झाली. पणन विभागातील पुणे संचालक विकास रसाळ यांनी प्रशासक म्हणून बाजार समितीवर नेमणूक करण्यात आली. याविरोधात संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजीच्या निकालात प्रशासकाची नेमणूक रद्द करून संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती. तसेच तत्काळ निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, निवडणुकीबाबत कुठल्याच हालचाली सुरू नसल्याने संचालकांमध्ये नाराजी आहे.
बाजार समितीला संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याची सूचना असूनही थेट प्रशासक नेमण्यात आला. या निर्णयाविरोधात न्यायालयानेदेखील प्रशासकाची नेमणूक रद्द करीत निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र निवडणूक घेण्याबाबत प्रशासक टाळाटाळ करीत आहेत. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यात येणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
- अशोक वाळुंज, संचालक, कांदा-बटाटा मार्केट
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील प्रशासक नेमणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत तयारी सुरू आहे. त्याबाबतची पुढील प्रक्रिया नक्कीच केली जाईल.
- विकास रसाळ, पणन संचालक, पुणे
