राष्ट्रवादीचे भरत गोंधळे यांना जीवे मारण्याची धमकी
पोलिसांत तक्रार दाखल, परिसरात संतापाची लाट!
टिटवाळा, ता. ११ (वार्ताहर) : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष भरत गोंधळे यांना अंबरनाथ येथील विजय मोर्या नावाच्या व्यक्तीने जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी गोंधळे यांनी कल्याण तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, म्हारळ, वरप, कांबा परिसरासह संपूर्ण ग्रामीण भागात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
भरत गोंधळे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय असून, पक्षाचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्षपद, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तसेच कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती म्हणून ते कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षसंघटन मजबूत करण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथ येथील विजय मोर्या याची नियुक्ती काही महिन्यांपूर्वी अंबरनाथ शहर कार्याध्यक्ष म्हणून करण्यात आली होती. मात्र त्याच्याकडून वारंवार पक्षविरोधी वक्तव्ये व अनुशासनभंग होत असल्याने पक्ष कार्यालयात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पक्षशिस्तभंगाच्या कारणावरून मोर्याला नुकतेच निलंबित केले होते. याच कारणावरून मोर्याने भरत गोंधळे यांना मोबाईलवरून धमकी दिली. ‘तुला जिवंत ठेवणार नाही. मी नरेश गायकवाडचा माणूस आहे. तुला संपवणार,’ अशा आशयाचे संदेश व व्हॉइस कॉलद्वारे धमक्या देत त्याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली, असा गंभीर आरोप गोंधळे यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे. ‘लोकशाही मार्गाने काम करणाऱ्या नेत्यांना धमक्या देणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी,’ अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली असून, पोलिसांनी आरोपीला तातडीने अटक करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
