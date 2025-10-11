जिताडाला २४ हजारांचा भाव
कोल्ही-कोपर गावातील मच्छीमार मालामाल
नवीन पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः पनवेलजवळील खाडीत वाणा प्रकारच्या मासेमारीत तब्बल २० किलो वजनाचा जिताडा मासा मिळाला. पारगाव गावातील एका खवय्याने हा मासा तब्बल २४ हजारांना खरेदी केला आहे.
पनवेल तालुक्यात जिताडा माशाला पापलेट, हलव्यापेक्षा जास्त मागणी असते. कोल्ही-कोपर गावातील स्थानिक मच्छीमार सत्यवान पाटील, चंद्रकांत म्हात्रे, पारगावचे अंकुश गायकवाड यांनी खाडीकिनारी एक ते दोन किमीच्या परिघात काठ्या गाडून जाळे बांधले होते. भरतीच्या वेळी जाळे खाडीच्या बाजूने काठीच्या उंचीवर उभे केले होते. या जाळ्यात तब्बल २० किलो वजनाचा जिताडा मासा सापडला. रायगड, पनवेलच्या परिसरात या माशाला खाणाऱ्यांचा मोठा वर्ग आहे. पनवेल खाडीत वाणा प्रकारच्या पांरपरिक पद्धतीने ही मासेमारी केली जाते.
राजकीय नेत्यांचा आवडता मासा
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनादेखील हा मासा आवडतो. उरण किंवा अलिबाग परिसरात आल्यावर जिताडा खाल्ल्याशिवाय त्यांचा दौरा पूर्ण होत नसल्याची आठवण त्यांचे कार्यकर्ते सागंतात. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचा आवडता मासा म्हणून जिताडाची ओळख आहे.
