अनधिकृत पोस्टर, फलक, बॅनरवर कारवाई
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर): नवरात्री उत्सवानिमित्त विविध सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक मंडळांकडून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी, चौकांमध्ये, शासकीय इमारती तसेच रस्त्यांच्या कडेला लावलेले अनधिकृत जाहिरात पोस्टर, फलक, होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, झेंडे इत्यादी साहित्य कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने हटवले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, उत्सवानिमित्त लावलेले हे सर्व जाहिरात साहित्य उत्सव संपल्यानंतर तत्काळ काढून टाकणे बंधनकारक आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहरातील विविध भागांत व्यापक कारवाई केली. या कारवाईत एकूण ३,५०१ अनधिकृत जाहिरात साहित्य हटवण्यात आले, ज्यात पोस्टर/फलक (७७३), बॅनर (२३९०), झेंडे (३०३), आणि कमानी (३५) यांचा समावेश आहे.
नागरिकांच्या सहकार्याने शहराचे सौंदर्य राखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली असून, पुढील काळातही असे अनधिकृत पोस्टर, बॅनर व जाहिराती लावणाऱ्यांवर मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. महापालिकेतर्फे उपायुक्त समीर भूमकर यांनी सर्व सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक मंडळांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी उत्सव संपल्यानंतर आपल्या जबाबदारीवर सर्व जाहिराती आणि बॅनर्स काढून टाकावेत, जेणेकरून शहराचे स्वच्छ व आकर्षक रूप कायम राहील.
