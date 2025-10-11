आगीच्या घटनेत चार मीटर बॉक्स जळून खाक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे,(ता.११) : ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक-१ समोरील दादा पाटील वाडी या ठिकाणी असलेल्या पौर्णिमा को-ऑ. हाऊसिंग सोसायटीच्या तळ मजल्यावरती असलेल्या मीटर बॉक्स रूममध्ये शुक्रवारी (ता.१०) रात्री सव्वा अकरा वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. ती आग पंधरा मिनिटात नियंत्रणात आणण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले तरी, या घटनेत ४ मीटर बॉक्स जळून खाक झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली. दादा पाटील वाडी, येथील तळ अधिक ३ मजली या पौर्णिमा को-ऑ. हाऊसिंग सोसायटी आहे. त्या इमारतीच्या तळ मजल्यावरती असलेल्या मीटर बॉक्स रूममध्ये आग लागल्याची माहिती माजी नगरसेवक संजय वाघुले यांनी ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. त्या घटनेची मिळताच नौपाडा पोलिस, महावितरण, अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केल्यावर १५ मिनिटात त्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात त्यांना यश आले. आग लागली त्या रूममध्ये असलेल्या १७ मीटर पैकी ०४ मीटर व केबल जळून नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झालेली नाही. यावेळी एक फायर वाहन पाचारण करण्यात आले होते. अशी माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
