‘नो पार्किंग’मधील पोलिसांच्या दुचाकीवर कारवाई
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) ः कल्याण स्थानक परिसरात गुरुवारी (ता. ९) वाहतूक पोलिसांनी ‘नो पार्किंग’मध्ये पार्क केलेल्या दुचाकींवर कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईदरम्यान, नो पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकींवरही वाहतूक पोलिसांनी दंड आकारला, ज्यामुळे ‘कारवाईचा बडगा सर्वांसाठी एकच’ हे चित्र यानिमित्ताने दिसून आले.
‘कोणत्याही कामाची सुरुवात आपल्या घरापासून करावी’ या प्रचलित म्हणीचे ज्वलंत उदाहरण कल्याणच्या वाहतूक विभागाने नुकत्याच केलेल्या कारवाईत पाहायला मिळाले. ‘पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी नियम नसतात का?’ किंवा ‘नियम मोडणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही?’ असे प्रश्न अनेकदा विचारले जातात; मात्र कल्याणच्या वाहतूक विभागाने ‘नो पार्किंग’ क्षेत्रात उभ्या असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांवर दंड आकारून शिस्तीच्या दिशेने एक आदर्श पाऊल उचलले आहे.
कल्याण रेल्वेस्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी ही नेहमीच एक मोठी समस्या राहिली आहे. या भागात रिक्षा, मोठी वाहने आणि अव्यवस्थितपणे पार्क केलेल्या दुचाकींमुळे वाहतूक ठप्प होते. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकीही निष्काळजीपणे ‘नो पार्किंग’मध्ये उभ्या केल्या जातात, ज्यामुळे समस्या अधिक बिकट होते. या समस्येची गंभीर दखल घेत वाहतूक विभागाने स्वतः पोलिसांच्या वाहनांवर कारवाई करत चलान केले आहे. स्टेशन परिसरात ‘नो पार्किंग’मध्ये पोलिसांच्या उभ्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारण्यात आला आहे. यापूर्वी वाहतूक पोलिस केवळ सामान्य नागरिकांवर कारवाई करतात, अशी तक्रार होती; पण आता स्वतःच्या विभागावर शिस्त लावण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद मानला जात आहे. हा उपक्रम पुढेही सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
