कर्जत नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिस्पर्धी येणार एकत्र
कर्जत नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिस्पर्धी येणार एकत्र
ठाकरे गटाचे नेते संतोष पाटील यांच्या वक्तव्याने खळबळ
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार) ः आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकारणात मोठे उलथापालथीचे संकेत दिसून येत आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हे एकत्र येणार असल्याची घोषणा माजी नगरसेवक संतोष पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. महाविकास आघाडीमध्ये आमच्यासोबत शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शेकाप हे पक्ष आधीच आहेत. आता राष्ट्रवादी अजित पवार गटही आमच्यासोबत घेण्याचे आमच्या पक्षपातळीवर उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत, तालुकाप्रमुख उत्तम कोळंबे यांच्या संमतीने निश्चित झाले असल्याचे संतोष पाटील यांनी सांगितले आहे.
या घोषणेमुळे कर्जतच्या राजकारणात एक नवीन समीकरण तयार होत असून, महाविकास आघाडीतील शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), काँग्रेस, शेकाप, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि भविष्यात मनसेचा संभाव्य पाठिंबा, अशी मोठी आघाडी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. ही आघाडी थेट शिवसेना (शिंदे गट) आणि आमदार महेंद्र थोरवे आणि त्यांचे भाचे संकेत भासे यांच्या गटाला आव्हान देणारी ठरणार आहे. कर्जत नगर परिषदेवर शिंदे गटाचा मजबूत प्रभाव असल्याने, ठाकरे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची संभाव्य युती ही निवडणुकीत एक मोठे आव्हान म्हणून समोर येणार आहे.
दरम्यान, संतोष पाटील हे प्रभाग क्रमांक तीनमधील मुद्रे विभागातून सर्वसाधारण जागेसाठी प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. यापूर्वी त्यांनी नगराध्यक्षपदासाठी इच्छा व्यक्त केली होती; मात्र आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी सर्वसाधारण जागेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. संतोष पाटील यांनी २००९ मध्ये प्रथम निवडणूक लढवली होती. त्यात पराभव झाल्यानंतरही त्यांनी शिवसेना शहरप्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली. २०१४ मध्ये ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले, तर २०१९ मध्ये त्यांच्या पत्नी नगरसेवक झाल्या, त्यामुळे गेल्या दशकभरात त्यांच्या कुटुंबाने नगर परिषदेचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.