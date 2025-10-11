तारापूरमधील प्रदूषणकारी कापड कारखान्याला टाळे
बोईसर, ता. ११ (बातमीदार) : जलप्रदूषण केल्याप्रकरणी नियंत्रण मंडळाने तारापूर येथील कापड उद्योगावर उत्पादन बंदीची कारवाई केली आहे. कारखान्याचा वीज आणि पाणीपुरवठा तत्काळ खंडित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सालवड येथील क्लोथवारी प्रिंटिंग लिमिटेड या कारखान्यातून २१ सप्टेंबरला रासायनिक सांडपाणी गळतीची घटना घडली होती. हजारो लिटर सांडपाणी कारखान्याबाहेरील गटार आणि रस्त्यावरून वाहत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली होती. परिसरातील नागरिकांना त्याचा त्रास होत होता. त्यानंतर १ ऑक्टोबरला असाच पुन्हा प्रकार घडला होता. कारखान्यातून होत असलेल्या जलप्रदूषणाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २२ जानेवारीला उत्पादनबंदीची अंतरिम नोटीस बजावून सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी २२ सप्टेंबर रोजी कारखान्याची तपासणी केली असता सांडपाणी संकलन प्रणाली अपुरी, तसेच एमआयडीसी चेंबरला जोडणारी सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी नादुरुस्त असल्याचे आढळून आले होते.
प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी क्लोथवारी प्रिंटिंग या कारखान्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादनबंदीची कारवाई केली आहे. त्याचप्रमाणे एमआयडीसी आणि महावितरण या विभागांना कारखान्याचे पाणी आणि वीज खंडित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
