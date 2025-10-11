महापालिकेची मॅरेथॉन स्पर्धा स्थगित
बोळिंज, ता. ११ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेची डिसेंबरमध्ये होणारी १३वी राष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धा स्थगित करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर मॅरेथॉन घेतली जाईल, असे महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
वसई-विरार महापालिकेकडून दरवर्षी डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील मॅरेथॉन स्पर्धा घेतली जाते. २०११ मध्ये या स्पर्धेची सुरुवात महापालिकेने केली होती. आतापर्यंत पालिकेच्या १२ मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडल्या आहेत. या स्पर्धेत जवळपास १५ हजारांहून अधिक स्पर्धक सहभागी होतात. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे यासह इतर राज्यातील नामवंत धावपट्टूही या स्पर्धेत उत्साहात सहभागी होत असतात. २०२० मध्ये वसई-विरार शहरात कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ही महापालिकेची मॅरेथॉन स्पर्धा रद्द केली होती.
यंदा महापालिकेची ७ डिसेंबरला मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडणार होती. त्यानुसार पालिकेने बैठक घेत मॅरेथॉन स्पर्धेची घोषणा ही केली होती; मात्र आता महापालिका निवडणूक होणार आहे. त्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या निवडणुकीमुळे राष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धा रद्द करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले. मागील काही वर्षांपासून मोठ्या उत्साहात पार पडणारी मॅरेथॉन स्पर्धा यंदा रद्द करण्यात आल्याने धावपट्टू व क्रीडाप्रेमींचा हिरमोड झाला आहे.
