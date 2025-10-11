रुक्मिणीबाई रुग्णालयात एमआरआय सुविधा सुरु
रुक्मिणीबाई रुग्णालयात एमआरआय सुविधा
कल्याणमधील रुग्णांना दिलासा; सीजीएचएस दरात तपासणी उपलब्ध
कल्याण, ता. ११ (बातमीदार) ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात नागरिकांसाठी आता अत्याधुनिक एमआरआय सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या सुविधेमुळे कल्याण परिसरातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात २०२० पासूनच एमआरआय, सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, एक्स-रे आणि पॅथोलॉजी तपासणी सुविधा सुरू आहे. रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पूर्वी सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, एक्स-रे आणि पॅथोलॉजी सुविधा उपलब्ध होत्या; परंतु एमआरआयची सुविधा नव्हती. त्यामुळे रुग्णांना एमआरआयसाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात जावे लागत होते; मात्र आता ही सुविधा कल्याणमध्येच सुरू झाल्याने रुग्णांचा वेळ, प्रवास आणि खर्च वाचणार आहे.
रुग्णालयात स्थापित करण्यात आलेली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीची १.५ टेस्ला क्षमतेची एमआरआय मशीन ही ६४ चॅनेल्ससह २४ तास सेवा देण्यासाठी सज्ज आहे. रुग्णांना एमआरआय तपासणीनंतर चार तासांत, तर आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये दोन तासांत तपासणी अहवाल मिळणार आहे. या सर्व तपासण्या सीजीएचएस दर + आठ टक्के सवलतीच्या दरांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. शुक्ल यांनी दिली. या नवीन एमआरआय सुविधेमुळे कल्याण पश्चिम परिसरातील नागरिकांची सोय होणार असून, त्यांना दर्जेदार आरोग्यसेवा कमी दरात मिळणार आहे.
