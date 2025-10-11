कंत्राटी सफाई कामगारांना कामावरून काढल्याने मनसे आक्रमक
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर): कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या जवळपास ५० सफाई कामगारांना तडकाफडकी कामावरून काढण्यात आल्याने मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात मनसेने काम बंद आंदोलन सुरू करत थेट केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केडीएमसी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या निर्णयाबद्दल जाब विचारला. मनसे नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "केडीएमसी अधिकाऱ्यांची ही हिटलरशाही मनसे खपवून घेणार नाही. या कामगारांना तात्काळ कामावर घ्या, अन्यथा मनसे तीव्र आंदोलन छेडेल," असा इशारा यावेळी देण्यात आला. मनसेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि आंदोलनामुळे अखेर केडीएमसी प्रशासनाने या कंत्राटी कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मनसेने आपले आंदोलन मागे घेतले. या आंदोलनात मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर, जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कामगार सेना राजेश उज्जैनकर, कार्याध्यक्ष रोहन आक्केवार, महिला सेना उपाध्यक्ष उर्मिला तांबे, महिला शहर अध्यक्षा तथा माजी नगरसेविका कस्तुरी देसाई, शाखा अध्यक्ष संदीप पंडित यांच्यासह शेकडोंच्या संख्येने कंत्राटी कामगार आणि महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
