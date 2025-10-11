महिला विकास परिवारातर्फे दिवाळी फराळ विक्री केंद्रे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता.११: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि दिवाळीत नागरिकांना स्वादिष्ट आणि दर्जेदार फराळ मिळावा या उद्देशाने दरवर्षीप्रमाणे आमदार संजय केळकर यांच्या पुढाकाराने महिला विकास परिवारतर्फे ठाण्यात सात ठिकाणी फराळ विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यंदा विष्णूनगर, वृंदावन बस डेपो, साकेत, खोपट टीजेएसबी बँकेजवळ, कासारवडवली, ब्रह्मांड, विवियाना (लेेक शोअर), माजिवडा या सात ठिकाणी ही केंद्रे सुरू असतील. महिला विकास परिवाराचे पंढरीनाथ पवार यांच्यातर्फे व्यवस्थापन करण्यात येणार असून बचतगटाच्या कष्टाळू आणि गरजू सुमारे २०० महिला दिवाळी फराळ तयार करणार आहेत. आतापर्यंत दोन हजार किलोवर फराळ तयार करण्यात आला आहे. विक्री केंद्रावर महिलाच विक्री करणार असून मिळणारा नफा महिलांनाच देण्यात येणार आहे. ठाणे शहरातील ४ हजार महिला या परिवाराच्या सदस्या असून फराळ व्यवसायातून सुमारे ३५० महिलांना ऐन दिवाळीत रोजगार मिळतो. साधारण १२ ते १५ हजार रुपये प्रत्येक महिलेला या व्यवसायातून मिळतात, त्यामुळे त्यांचीही दिवाळी आनंदाने साजरी होते, अशी माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली.
