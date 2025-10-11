आयुक्तांची अनोखी संवेदनशीलता
पदोन्नत कर्मचाऱ्यांची संमतीने पदस्थापना
महापालिका आयुक्तांची ''अनोखी संवेदनशीलता''
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर): कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मंजूर आकृतिबंधानुसार, महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतीच अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. यामध्ये वर्ग एक ते चारमधील सर्व संवर्गांचा समावेश असून, लिपिकांना वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांना अधीक्षक आणि अधीक्षकांना सहाय्यक आयुक्त या पदांवर पदोन्नती देण्यात आली. पदोन्नत झालेल्या या सर्व कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी स्थायी समिती सभागृहात बोलावून त्यांना उपलब्ध रिक्त पदांची माहिती देण्यात आली आणि त्यांच्या स्वेच्छेनुसार पदस्थापना (बदली) देण्यात आली.
आयुक्त अभिनव गोयल यांनी हे कर्मचारी सध्या कार्यरत असलेले किंवा पूर्वी कार्यरत असलेले विभाग वगळून, इतर विभागांतील उपलब्ध रिक्त पदांवर कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने, त्यांचे समुपदेशन करत बदलीने पदस्थापना देऊन काम करण्याची एक अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली."कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या विभागात काम करून तेथील कामकाज आत्मसात करावे, कार्यप्रवण होऊन अधिकाधिक चांगले काम करावे," हा यामागील उद्देश असल्याचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
आयुक्तांनी महिला आणि दिव्यांग यांच्याप्रती दाखवलेली सहानुभूती आणि बदलीसाठी कर्मचारी वर्गास पसंती क्रम दर्शवण्याची संधी दिल्यामुळे सर्व अधिकारी-कर्मचारी वर्गात आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण पसरल्याचे दिसून आले.या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे आणि सहा. आयुक्त सुषमा मांडगे उपस्थित होत्या.
महिला व दिव्यांगांना प्राधान्य
यावेळी आयुक्त गोयल यांनी दिव्यांग आणि महिला कर्मचाऱ्यांना विभाग निवडीसाठी विशेष प्राधान्य दिले. कर्मचाऱ्यांच्या बदलीमध्ये त्यांनी दाखवलेली ही संवेदनशीलता कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरली.
पारदर्शकतेसाठी पीपीटी सादरीकरण
पदोन्नतीनंतरच्या बदली प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता असावी यासाठी, आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड आणि उपायुक्त वंदना गुळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीपीटी स्वरूपात महापालिकेच्या आकृतीबंधानुसार रिक्त पदांचे सादरीकरण कर्मचाऱ्यांसमोर केले. कर्मचाऱ्यांच्या पसंती क्रमानुसार आणि ज्येष्ठता यादीनुसार त्यांना त्यांच्या आवडीचे पद निवडण्याची संधी देण्यात आली.
