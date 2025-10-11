पनवेल महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची गोड भेट!
पनवेल महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची गोड भेट!
२०६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसह वेतनवाढीचा लाभ
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः दिवाळीपूर्वीच पनवेल पालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी गोड बातमी समारे आली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली आश्वासित प्रगती योजना अखेर लागू करण्यात आली असून, २०६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या आदेशामुळे हा निर्णय वेगाने अंमलात आणण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात लवकरच वाढीव वेतनाची रक्कम जमा होणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आनंदाला उधाण आले असून, त्यांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानापेक्षाही मोठी रक्कम जमा होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रक्कम मिळण्यासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे आणि उपायुक्त कैलास गावडे यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दहा, २०, ३० वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नव्हता. सरकारी नियमानुसार तीन वर्षांनंतर पदोन्नती अपेक्षित असली, तरी जागा रिक्त नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळू शकला नव्हता. गेल्या वर्षभरात आस्थापना विभागाने कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके, शैक्षणिक आणि जात पडताळणीची कागदपत्रे अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केले होते. त्यानंतर अखेर योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ केवळ विद्यमान कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर ६० निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पदे रिक्त नसतानाही, १० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदाचे वेतन आणि भत्ते मिळणार आहेत. पदोन्नती समितीमार्फत प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक मंजूर झाल्यानंतर वेतन निश्चिती केली जाईल. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन लवकरच त्यांच्या हातात पडणार असल्याचे संकेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.