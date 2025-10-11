भटाळे तलाव सुशोभीकरणासाठी ५० कोटींचा निधी द्या
दुर्गाडी किल्ल्यासाठी ५० कोटींची गरज
शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील यांची पर्यटनमंत्र्यांकडे मागणी
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर): कल्याणचे शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी कल्याण पश्चिमेतील शिवकालीन भटाळे तलाव आणि ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याच्या सुशोभीकरण आणि पुनरुज्जीवनासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांना पत्र दिले असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडेही विनंती केली आहे.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पदस्पर्श लाभलेले कल्याण हे शहर अत्यंत ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. छत्रपतींच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ला हा कल्याण शहराचा मानबिंदू आहे. सध्या या किल्ल्याच्या डागडुजीचे काम सुरू आहे, परंतु किल्ल्याच्या परिसराचे आणि आजूबाजूच्या भागाचे सुशोभीकरण करणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. याच अनुषंगाने त्यांनी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी ५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
यासोबतच, छत्रपतींच्या काळातीलच ऐतिहासिक भटाळे तलावाचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करून त्याचे जतन करणे आवश्यक आहे. यामुळे आपल्या शहराच्या ऐतिहासिक वास्तू आणि समृद्ध वारसा याची माहिती नव्या पिढीसमोर पोहोचेल, अशी भूमिका रवी पाटील यांनी मांडली आहे. याशिवाय, रांजनोली ते महापे या दरम्यान होणाऱ्या नवीन उड्डाणपुलाच्या कामाला मान्यता मिळाली आहे. कल्याण शहरात २० लाखांहून अधिक नागरिक राहत असल्याने हा मार्ग कल्याण दुर्गाडी चौकात कल्याणकरांसाठी येण्या-जाण्यासाठी सोयीस्कर ठरणार आहे. त्यामुळे दुर्गाडी चौकातून हा मार्ग येण्या-जाण्यासाठी मोकळा करण्याची मागणीही पाटील यांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
