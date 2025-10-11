मुंबई
नमुंमपा आरोग्य विभागामार्फत उपराष्ट्रिय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम
पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम आज
नेरुळ, ता. ११ (बातमीदार) ः पालिका कार्यक्षेत्रात रविवारी (ता. १२) पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये ० ते ५ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला पोलिओ लसीकरण करण्यात येणार असून महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाने पोलिओ लसीकरणाचे नियोजन केले आहे.
त्याकरिता २६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या क्षेत्रात ६१८ स्थायी, ७६ ट्रांझिट व २७ फिरते मोबाईल असे एकूण ७२१ बुथ कार्यरत असणार आहेत. या लसीकरण मोहिमेसाठी मॉल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड अशा वर्दळीच्या ठिकाणी ट्रांझिट व फिरती मोबाईल पथके तयार करण्यात आलेली आहेत. याअंतर्गत ज्या बालकांनी आज डोस घेतला नसेल त्यांना आरोग्य विभागाच्या वतीने ९०२ टीमव्दारे गृहभेटीमध्ये पुढील ५ दिवस घरोघरी जाऊन देण्यात येणार आहे.