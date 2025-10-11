३६ तासांनंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
३६ तासांनंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
बोळिंज, (ता. ११) बातमीदार ः राज्य सरकारकडून महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे केले जाणारे खासगीकरण आणि पुनर्रचनेविरोधात वीज कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला होता. शुक्रवारी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या खासगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रभरात महावितरणच्या २३ पैकी सात संघटनांनी संप पुकारला होता. ९ ऑक्टोबर ते ११ ऑक्टोबर अशा ७२ तासांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. वसई विरार शहरातील महावितरणच्या स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही वसई पूर्वेतील महावितरण कार्यालयासमोर संप पुकारला होता. यात वसई-विरार शहरांत कार्यरत असणारे ६० ते ६५ टक्के कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांमध्ये केली जाणारी कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना आणि महानिर्मितीअंतर्गत येणारे जलविद्युत प्रकल्प, महापारेषणअंतर्गत येणाऱ्या टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली खासगीकरणाला विरोध, महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण, समांतर वीज परवान्याला विरोध, राज्य सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची भरती अशा विविध मागण्या या वेळी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या. यासंबंधी महावितरण व्यवस्थापन आणि वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती शुक्रवारी बैठक पार पडली. वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने घेतल्यामुळे महावितरण कर्मचारी संघटनांकडून दुसऱ्याच दिवशी संप मागे घेण्यात आला आहे. तसेच संपात सामील झालेले सर्व स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होत असल्याची माहितीदेखील वसई वीज कामगार सर्कलचे सहसचिव सचिन निगुडकर यांनी दिली आहे.
