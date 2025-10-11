कळंबोलीतर्फे पूरग्रस्त शेतकरी बांधवांना मदतीचा हात
सकल मराठा समाज कळंबोलीतर्फे पूरग्रस्तांना मदतीचा हात
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) : सकल मराठा समाज, कळंबोली यांच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सुल्तानपूर (राहुलनगर) या पूरग्रस्त भागात मदतकार्य करण्यात आले. पूरग्रस्त शेतकरी बांधवांना आवश्यक असणारे घरगुती साहित्य (संपूर्ण किट), महिलांसाठी साड्या, पुरुषांसाठी पॅन्ट-शर्ट, लहान-मोठ्या मुलांसाठी कपडे, सॅनिटरी पॅड आणि विद्यार्थ्यांसाठी शालोपयोगी साहित्य अशा विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.
या उपक्रमात एकूण १०० मदत किट तयार करून प्रत्यक्ष पूरग्रस्त बांधवांच्या घरी जाऊन त्यांना वितरित करण्यात आल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे समन्वयक किरण नागरगोजे यांनी दिली. समाजातील विविध मदतकर्त्यांनी आपापल्या परीने दिलेल्या योगदानामुळे हे मदतकार्य शक्य झाले. या सामाजिक उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे व मदतकर्त्यांचे आभार मानण्यात आले. समाजातील एकजूट आणि परस्पर सहकार्याच्या बळावर संकटाच्या काळातही मानवतेचा दीप प्रज्वलित ठेवण्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.