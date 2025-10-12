उड्डाणपुलाखाली बेघरांचा कब्जा
उड्डाणपुलाखाली बेघरांचा कब्जा
नवी मुंबई पालिकेचा सुशोभीकरणावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ ः स्वच्छ शहराच्या क्रमवारीत देशात नावलौकिक असलेले नवी मुंबई शहर भिकारी, बेघरांनी व्यापले आहे. राहण्याची सोय नसल्याने अनेकांनी शहरातील उड्डाणपुलांखाली निवारा घेतला आहे; पण अस्वच्छता पसरत असल्याने महापालिकेतर्फे बेघरांना हटवून स्वच्छता केली जात आहे; परंतु त्यासाठीच्या काही ठोस उपाययोजना एकत्रितपणे होत नसल्याने पालिकेचे प्रयत्न फोल ठरत आहेत.
नवी मुंबई शहरातून सायन-पनवेल महामार्ग, ठाणे-बेलापूर मार्ग, एमआयडीसीतून महापे, नेरूळ असे विविध महामार्ग आहेत. या रस्त्यांवर दहापेक्षा अधिक उड्डाणपूल आहेत. तर काही उड्डाणपूल शहरातही आहेत. या उड्डाणपुलांखाली काही दिवसांपासून बेघरांची संख्या वाढली आहे. सिग्नलवर फुगे, लहान मुलांची खेळणी, हार-गजरे, विकणाऱ्यांचा यात समावेश आहे. नवी मुंबईतील सीबीडी-बेलापूर उड्डाणपूल, नेरूळ, सानपाडा, तुर्भे या ठिकाणी उड्डाणपुलाखाली त्यांनी संसार थाटलेले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या स्वच्छ भारत अभियानात अडसर ठरू नये म्हणून पालिकेतर्फे कारवाई केली जात आहे; मात्र कारवाईनंतर पुन्हा उड्डाणपुलाखालील जागांवर कब्जा केला जात असल्याने नवी मुंबई महापालिकेने अशा जागांच्या सुशोभीकरणावर भर दिला आहे. सानपाडा येथील क्रिकेट खेळण्यासाठी टर्फ तसेच एमआयडीसीमध्ये कोपरखैरणे येथे महापे उड्डाणपुलाखालीचे सुशोभीकरण देशपातळीवर कौतुकास पात्र ठरले आहे. उड्डाणपुलांची मालकी अन्य प्रशासकीय यंत्रणांकडे आहे.
------------------------------------
बेघरांसाठी निवाऱ्याची सोय करा
नवी मुंबई पालिकेतर्फे घणसोली, तुर्भे येथे बेघरांसाठी निवारा केंद्र बांधण्यात आले आहे; मात्र ही सुविधा अपुरी पडत आहे. तसेच उपद्रव करणाऱ्या बेघरांना पकडून दुसऱ्या शहरात सोडणे अमानवीय असल्याने निवारा केंद्राची सोय केल्यास शहरातील अस्वच्छतेचे प्रमाण कमी होईल, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.