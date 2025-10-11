मामा पगारे यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान... काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षानी घेतले खांद्यावर
मामा पगारे यांचे वादग्रस्त विधान
भाजपची गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : ‘‘आझादी के जंग में जो मर्द थे वो जंग गये, जो ना मर्द थे वो ... गये,’ असे वादग्रस्त वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी मामा पगारे यांनी केले. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपा पढाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील काँग्रेस आणि भाजपमध्ये राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल केल्याप्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मामा पगारे यांना साडी नेसवून सत्कार केला होता. त्यावरून काँग्रेसने भाजप नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी शनिवारी (ता. ११) कल्याणमध्ये येत पोलिस उपायुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले आणि मामा पगारे यांना खांद्यावर घेऊन त्यांचा सत्कार केला. सकपाळ यांनी मामा पगारे यांच्यावरील अन्यायाबद्दल भाजप पदाधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होईपर्यंत काँग्रेस शांत बसणार नाही, असा इशाराही दिला.
दरम्यान, मामा पगारे यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधातील या वादग्रस्त विधानाला भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप माळी यांनी संघाच्या विरोधात विधान करणाऱ्या मामा पगारे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्याकडे केली आहे. माळी यांनी पगारे यांना ‘ॲक्टर’ संबोधत गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून ते रडण्याची ॲक्टिंग करतात, अशी प्रतिक्रिया दिली.
