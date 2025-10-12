भेसळयुक्त पदार्थांच्या विक्रीची भीती
भेसळयुक्त पदार्थांच्या विक्रीची भीती
तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) ः दिवाळीत परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या भेसळयुक्त अन्न व दुग्धजन्य पदार्थावर तत्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सहकार संघटनेच्या वतीने अन्न व औषध प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
दिवाळीचा सण तोंडावर आल्याने मिठाई, मावा, तेल, तूप, अन्नधान्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. मालाचा पुरवठा कमी असल्याने काही व्यापारी घटक मिठाई व अन्नपदार्थांची मोठ्या प्रमाणात भेसळ करून विक्री करतात. गेल्या वर्षी वाशी दाणा मार्केट परिसरात याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली होती. याबाबत मनसेकडून अन्न प्रशासन अधिकारी श्रीकांत करकाळे यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थावर कारवाई करावी, अन्यथा मनसे स्टाइलने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. या वेळी अन्न व प्रशासन अधिकारी शशिकांत करकाळे यांनी तत्काळ तपासणी पथके नेमली असून कडक कारवाईचे आश्वासन मनसे शिष्टमंडळाला दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.