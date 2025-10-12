जिल्हा परिषद निवडणुकीची मतदार यादी जाहीर

पालघर, ता. १२ (बातमीदार) ः राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पालघर जिल्हा परिषद व आठ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांना या यादीतील नावे, तपशील इत्यादी तपासण्याची संधी देण्यात आली असून हरकती व सूचना मंगळवार (ता. १४)पर्यंत दाखल करता येतील.
प्रारूप मतदार याद्या जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयातील नोटीस फलकावर उपलब्ध आहेत. याशिवाय, नागरिकांच्या सोयीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पीडीएफ स्वरूपात फोटोविरहित यादी डाऊनलोडसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्राप्त हरकतींची पडताळणी करून अंतिम व अधिप्रमाणित मतदार यादी, तसेच मतदान केंद्रनिहाय यादी २७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ज्या नागरिकांना त्यांच्या नावाविषयी किंवा इतर नोंदींविषयी हरकती अथवा सूचना सादर करावयाच्या आहेत, त्यांनी त्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या १६ जुलैच्या आदेशातील नमुना-अ मतदारांसाठी व नमुना-ब तक्रारदारांसाठी या अर्जामध्ये संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
