खासदार अनिल देसाईंनी घेतला सायन पुलाचा आढावा
धारावी, ता. १२ (बातमीदार) ः मध्य रेल्वेच्या सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल तोडून १३ महिने झाले आहेत. वाहतूक पूल तोडल्याने धारावीतील रहिवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी गुरुवारी (ता. ९) सायन रेल्वेस्थानक परिसरातील पुलाच्या कामाची पाहणी केली. या वेळी रेल्वे विभागाचे अधिकारी, ठेकेदार उपस्थित होते.
खासदार देसाई यांनी पुलाचे काम पुढील पंधरा दिवसांत मार्गी लागणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच या परिसरात निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी, गर्दी आणि बेकायदा व्यवसायांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. पादचारी पुलाचे काम लवकर पूर्ण झाल्यास धारावीतील शालेय विद्यार्थी, स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. १५ दिवसांनंतर मी पुन्हा या ठिकाणी येऊन कामाची पाहणी करणार असल्याचे सांगून तेव्हापर्यंत काम पूर्ण झालेले दिसले पाहिजे, अशा सूचना खासदारांनी दिल्या.
सायन येथील पुलाचे काम सुरू असले तरी दिवाबत्तीच्या अभावामुळे नागरिकांना अंधारात प्रवास करावा लागतो आणि त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याचेही खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रवाशांना, स्थानिक रहिवाशांना आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन काम त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. खासदार देसाई यांनी यासंदर्भात रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून सहकार्य मिळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पाहणीवेळी विभाग संघटक विठ्ठल पवार, विधानसभा प्रमुख वसंत नकाशे, विधानसभा समन्वयक प्रकाश आचरेकर, महादेव शिंदे, जोसेफ कोळी, जावेद खान, शाखाप्रमुख किरण काळे, आनंद भोसले, युवासेना विभाग समन्वयक सतीश सोनवणे यांच्यासह शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
