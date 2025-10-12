रायगडात भातकापणीची कामांना जोर
रायगडात भातकापणी कामाचा जोर
नुकसानीनंतर उर्वरित पीक वाचवण्याची शेतकऱ्यांची धडपड
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) ः परतीच्या पावसाने रायगड जिल्ह्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. दरम्यान, उर्वरित क्षेत्रातील पिके वाचविण्यासाठी शेतकरी कापणीच्या तयारीला लागला आहे. सध्या पावसाने काढता पाय घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात यंदा ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातपिकाची लागवड करण्यात आली आहे. कोलम, सुवर्णा, रत्ना या जातींना शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले आहे. हवेत गारवा निर्माण झाल्याने पिके बहरली आहेत. शेतकरी कापणीच्या कामात व्यग्र आहेत. दुपारी उन्हाचा तडाखा वाढत असल्याने सकाळच्या वेळेत लवकर कापणीची कामे केली जात आहेत. नवरात्र संपताच शेतकऱ्यांनी कापणीला सुरुवात केली असून, चार दिवसांपासून अलिबागसह जिल्ह्यातील विविध भागांत कापणी सुरू झाली आहे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. यंदा वार्षिक पर्जन्यमानाच्या सरासरी ८३.७ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. असे असले तरी योग्यवेळी योग्य प्रमाणात झालेला पाऊस भातशेतीसाठी पूरक ठरला. त्यामुळे यंदा भाताचे पीक चांगले आले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात लोंब्यांमध्ये दाणा भरण्यास सुरुवात झाली आहे. नवरात्रोत्सवापूर्वी आणि नंतरच्या काळात झालेल्या पावसाने जिल्ह्याच्या अनेक भागांत उभी पिके आडवी झाली. दाणा भरलेली कणसे शेतात साचलेल्या पाण्यात भिजल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानुसार हे नुकसान अंदाजे दोन हजार हेक्टरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर झाले असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, कापणी हंगाम सुरू झाल्याने ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे. दिवसाला ३०० ते ४०० रुपये मजुरी मिळत असून, हे काम २० ते २५ दिवस चालणार आहे. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
......................
चैकट
परतीच्या पावसामुळे धाकधूक कायम
पावसाचा जोर ओसरला असला तरी परतीच्या पावसाचा धोका अजूनही कायम आहे. संध्याकाळच्या सुमारास ढग दाटून येत असल्याने शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढत आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी शेतामध्ये पाणी साचून राहिले आहे. कापलेले भातपीक अंगणात किंवा रस्त्यावर वाळवून त्याची तातडीने मळणी केली जात आहे. पेझारी ते नागोठणे मार्गावर हे दृश्य सर्रास पाहायला मिळत आहे.
