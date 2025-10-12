एका वर्षात ३० हजार युवकांना रोजगार
अटल बिहारी वाजपेयी कौशल्य विकास केंद्राची मदत
मुंबई, ता. १२ : कांदिवली पूर्वेतील अटल बिहारी वाजपेयी कौशल्य विकास केंद्र तरुणांना आधार ठरत आहे. सुरुवातीपासून केवळ एका वर्षात आपल्या बहुकौशल्य प्रशिक्षण संस्था आणि रोजगार विभागाच्या माध्यमातून सुमारे ३० हजार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या असून, ११,५०० युवकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित केले आहे. देशाला जगातील कौशल्याची राजधानी बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आणि केंद्रीय मंत्री व उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांच्या कल्पनेतून जन्म घेतलेले हे केंद्र कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीचे आदर्श केंद्र ठरत आहे.
७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेच्या सक्रिय सहकार्याने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे केंद्र स्थापन करण्यात आले. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक शासनाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे साकारलेल्या ‘त्रिसूत्री शासन मॉडेल’चे आज हे केंद्र उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
खासदार पीयूष गोयल म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार देशातील युवकांना आत्मविश्वास, कौशल्य आणि संधी प्रदान करीत आहे. कौशल्य विकास हा भारताच्या विकासकथेतला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले.
कोणताही मेहनती युवक बेरोजगार राहू नये. प्रत्येक व्यक्तीला बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार योग्य कौशल्य शिकण्याची संधी मिळावी, असा यामागे हेतू आहे. हे केंद्र संपूर्ण देशासाठी आदर्श केंद्र ठरेल.
- पीयूष गोयल, खासदार
रोजगार प्रशिक्षण
या केंद्रात युवकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देऊन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये शाश्वत व्यवसाय पद्धतींचा प्रसार केला जात आहे.
केंद्रात वयोवृद्धांसाठी वित्तीय गुंतवणुकीविषयी जागरूकता सत्रे, कांदिवलीतील महिलांसाठी जीवन विमा आणि आर्थिक नियोजनाविषयी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
महिलांना आर्थिक नियोजनाविषयी प्रशिक्षण
४५० महिलांना आर्थिक नियोजनाविषयी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केंद्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवकांसाठी इंग्रजी भाषणकला आणि संगणक साक्षरता कार्यक्रमही सुरू आहेत. ग्रीन मुंबई समीट २०२५मध्ये सहभागी झाल्यानंतर केंद्राने हरित अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्तींसाठीही मार्गदर्शन व प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली गेली आहेत. अलीकडेच सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेडने या केंद्राशी सहकार्याच्या दिशेने चर्चा सुरू केली आहे.
